"Tokens.net sem avgusta 2017 ustanovil z močnim zaupanjem v transparentnost, decentralizacijo in finančno svobodo," je svoj zapis na spletni strani kripto borze prejšnji teden začel Merlak. Kot je pojasnil, je želel ustvariti varno in transparentno okolje za trgovanje z mnogimi žetoni, ki so jih takrat podjetja izdajala v izredno priljubljenih začetnih ponudbah (ICO).

Vendar je po zlomu kripto trga po letu 2017 število postopkov ICO močno upadlo, vlagatelji so izgubili zanimanje za ta način vlaganja in se znova usmerili k trgovanju z bolj uveljavljenimi kriptovalutami. Temu trendu je skušal slediti tudi Tokens.net. "A realno gledano Tokens.net ne more tekmovati z velikimi igralci na tem trgu," je poudaril Merlak. Zato bo borza 1. aprila zaprla vrata.

Merlak je sicer kot velik uspeh navedel dejstvo, da v treh letih delovanja Tokens.net ni zabeležil nikakršnih varnostnih incidentov ali motenj delovanja.

Za zagon Tokens.net je Merlak denar zbral z izdajo žetonov Dynamic Trading Rights (DTR). Te bodo lahko vlagatelji od 16. februarja do zaprtja borze zamenjali za kripto žetone Tether (USDT), katerih vrednost je en dolar. Menjava bo potekala po tečaju 0,01124 tetra.

Najvišja vrednost DTR je bila sicer zabeležena 13. januarja 2018, ko je en žeton stal 21,2 dolarskega centa. Potem ko je Merlak napovedal zaprtje borze, pa je vrednost upadla zgodovinsko nizko, trenutno je po podatkih spletne strani Coinmarketcap pod 0,8 dolarskega centa. Trenutno je vseh žetonov za 15 milijonov dolarjev.

Merlak je bil sicer soustanovitelj ene najbolj prepoznavnih kripto borz na svetu Bitstamp. Prodaja te borze ga je zavihtela med najbogatejše Slovence, lani je na lestvici revije Manager zasedal peto mesto s premoženjem, ocenjenim na 148 milijonov evrov. Med njegovimi naložbami so tudi štirje bohinjski hoteli: hotel Zlatorog, hotel Bohinj, aparthotel Bohinj in Ski hotel Vogel.