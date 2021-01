Ameriška veriga fizičnih prodajaln videoiger GameStop se je v zadnjih tednih znašla v središču pozornosti ameriške in vse bolj tudi svetovne javnosti. Razloge za to ni smiselno iskati v sami verigi, ki je le postranski akter v spopadu med velikimi »hedge« skladi in zasebnimi borznimi špekulanti, ki so »zavohali kri« in izkoristili tvegano igro skladov v svojo finančno korist. Vmesni rezultat dogajanja je, da je delnica verige fizičnih prodajaln videoiger, ki je 3. aprila 2020 stala 2,6 dolarja, 28. januarja letos sredi trgovalnega dneva dosegla ceno 469,42 dolarja.

Po doslej znanih podatkih so glavni akterji dogajanja skladi, kot sta Melvin Capital Management in Citron Research, ter zasebni špekulant s spletnim imenom »DeepFuckingValue«, ki z delnicami GameStopa trguje že vsaj od leta 2019. Tedaj je v omenjene delnice investiral okoli 53 tisoč dolarjev po cenah med 30 in 75 centi. Že do septembra tistega leta so se njegovi vložki povečali za 86 odstotkov, podatke o svojih borznih dobičkih pa je delil s spletno skupnostjo, ki se je oblikovala okoli podstrani r/WallStreetBets na spletni klepetalnici Reddit. Omenjeni uporabnik je uspešnost svoje investicije pripisoval GameStopovi spremembi poslovnega modela, nižanju stroškov in drugim s poslovanjem podjetja povezanimi dejavniki. Vendar to je bilo daleč od vsega, kar se je dogajalo z delnico. Skupnost zasebnih špekulantov je namreč opazila, da so o vrednosti delnice GameStopa špekulirali tudi veliki »hedge« skladi. Še več. Ocenili so, da gre za delnico z največ položenimi stavami na njen padec s tako imenovanimi kratkimi pozicijami oziroma »shorti« na celotnem trgu. Sledila je reakcija, ki je hedge sklade spravila v izredno neugoden položaj.

Skladi stavili preveč samozavestno

Hedge skladi so na delnico GameStopa postali pozorni, ko so na podlagi slabih poslovnih poročil ocenili, da podjetje nima več prihodnosti. To oceno je podkrepila tudi domneva, da bo veriga vse težje konkurirala spletnim prodajalnam iger, kot je Steam. Da bi iz neizbežnega zatona nišne verige prodajaln lahko izvlekli zasebni dobiček, so hedge skladi sklenili stavo, da bo vrednost delnic GameStopa v prihodnosti še dodatno padla. Sposodili so si delnice, jih prodali po tedanji ceni, v upanju, da jo bodo kasneje lahko kupili ceneje, vrnili in obdržali razliko med vsoto, za katero so delnico prodali in tisto, za katero so jo kupili. Če bi od prodaje sposojene delnice dobili 10 dolarjev, za nakup delnice pa nato morali odšteti 2 dolarja, bi bil dobiček 8 dolarjev. Če se stava ne izide, pa lahko nastanejo strašne izgube, saj vrednost delnice z nizko ceno lahko zraste precej več kot pade.

Za nameček so se v primeru GameStopa hedge skladi še dodatno ušteli, saj so si izposodili več delnic podjetja, kot jih pravzaprav obstaja. Gre za dodatno rizično potezo, ki lahko prinese še dodatne dobičke. Če delnici vrednost pada, to pomeni, da je ponudba večja od povpraševanja, to pa zopet pomeni, da je v obtoku vselej dovolj delnic, da lahko špekulant večkrat odkupi in vrne »iste« delnice. Če na trgu primanjkuje delnic, pa se takšen špekulant lahko nenadoma znajde v situaciji, ko vseh izposojenih delnic ne more več vrniti, kar vodi v nevarnost še večjih izgub.