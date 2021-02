V bližini milanske železniške postaje Porta Garibaldi so prejšnji teden našli truplo brezdomca, 75-letnega Umberta Quintina Diaca. Njegovo telo, zavito v rjuhe in skrito pod kartonom, ni več zdržalo nočnega mraza. Policisti so ob identifikaciji trupla ugotovili, da gre za moškega, ki so ga imeli kar 55 let v evidenci pogrešanih, a to še ni najbolj nenavadno v tej zgodbi.

Živel je kot brezdomec, a je imel na računu več kot sto tisoč evrov, za 20.000 evrov delnic, pokojnino iz Nemčije v višini 750 evrov, hišo v Kalabriji in dva kombija. Med oblačili pokojnika so našli kuverto z več kot tisoč evri. Zakaj je torej raje spal na ulici kot na toplem? »Iskali smo ga, a ni hotel, da ga najdemo,« je za italijanske medije povedala njegova sestra Chiarina. Umberto je namreč pri sedemnajstih pobegnil od doma. Leta dolgo ni vedela, kje je, nato ga je izsledila v Nemčiji, kjer je delal na gradbiščih.

Ko je prek človekoljubne organizacije v Italiji skušala navezati stik z njim, jo je prosil, naj ga pusti pri miru. Tu in tam se je obrnil na organizacijo, a nikoli za denar ali hrano. Prostovoljci so povedali, da je trpel za hudo psihično boleznijo. tak