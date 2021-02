Po množičnem testiranju še množično cepljenje šolnikov?

Ker se je slovenska stroka odločila, da je cepivo AstraZenece primerno predvsem za mlajše od 65 let, bi lahko v kratkem na vrsto za cepljenje proti novemu koronavirusu prišli šolniki in drugi zaposleni v nujnih službah. Odločitev za takšno obliko zaščite bi jih lahko v prihodnje obvarovala pred karantenami in jim prihranila stalno testiranje.