V ponedeljek je bilo tako pozitivnih skupno 1652 oseb. Razlog za tako številčno HAT testiranje se skriva v današnjem odpiranju šol prve triade in vrtcev. V Sloveniji je sicer trenutno aktivnih 18.134 okužb, hospitaliziranih je 1.157 bolnikov, od tega jih 190 potrebuje intenzivno nego. Včeraj je umrlo 27 bolnikov s covidom-19. Na novinarski konferenci o aktualnem stanju v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 bodo ob 11. uri sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan in psihologinja Andreja Poljanec.

Vladna govorka Maja Bratuša je glede 14 dnevnega števila potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev povedala, da na vrhu še vedno ostaja posavska statistična regija, sledijo pa ji goriška, JV Slovenija, pomurska, zasavska in savinjska regija. Na drugi strani se najbolje držijo koroška, osrednjeslovenska in podravska regija.

Šolska ministrica Simona Kustec je zatem naslovila odpiranje šol in vrtcev: »Ta dan smo vsi z nestrpnostjo pričakovali in upam, da je prvi znak vračanja v normalnost.« Naštela je, da je vrata ponovno odprlo 366 šol in 327 vrtcev ter da se je na delovno mesto vrnilo 12.822 zaposlenih v osnovnih šolah in 12.844 zaposlenih v vrtcih. Šolske klopi je sicer zasedlo 53.306 učencev in učenk prve triade, v vrtcih pa je znova več kot 74.000 otrok. V devetih regijah lahko ponovno potekajo laboratorijske vaje za študente in študentke višjih in visokih šol.

Starše je ministrica znova pozvala, da v vrtce in šole pripeljejo le zdrave otroke in da se vsi dosledno držijo vse priporočil NIJZ glede higiene rok, nošenja zaščitnih mask in prezračevanja. Glede učiteljev, ki so zavrnili testiranje je pojasnila, da je oblika njihovega dela izven razredov odvisna od dogovora znotraj kolektiva. Pri tem je opozorila na moralno spornost takšnega početja, glede morebitnega kaznovanja pa je odgovorila, da je to v pristojnosti inšpekcijskih organov.