GLASBA

Filharmonija

Družinski koncert. Splet. V ponedeljek ob 11. uri.

Praznik bodo tradicionalno obeležili tudi SToP-ovci in Slovenska filharmonija - vabijo vas, da zaigrate skupaj z njimi in naredite koncert doma, saj so vse sobe oder in vse okoli vas je glasbilo.

Cankarjev dom

Rudi Bučar ob kulturnem prazniku. Splet. V ponedeljek ob 18. uri. Na dan praznika vas popoldne čaka ponovitev spletnega koncerta, posnetega v živo na silvestrovo v Gallusovi dvorani.

ODER

SNG Nova Gorica

Dominik Smole: Krst pri Savici. Splet. Od nedelje do srede. Arhivski posnetek predstave ekskluzivno na ogled - spletna stran, Facebook profil, Vimeo kanal SNG Nova Gorica.

»Kdo zná noč temno razjásnit, ki tare duha! Splet. V ponedeljek ob 20. uri. Virtualni recital Prešernove poezije na spletni strani in Facebook profila Mestne občine Nova Gorica in SNG Nova Gorica ter Vimeo kanal SNG Nova Gorica.

Drama, Opera in Balet SNG Maribor

Elvis Škorc, genialni štor. Splet. V ponedeljek od 11. do 17. ure. V Drami SNG Maribor bo spletna premiera sodobne slovenske komično-dramske praizvedbe , ki je nastala po romanu Janje Vidmar, ene najprepoznavnejših in najbolj branih slovenskih mladinskih pisateljic. Online premiera bo na ogled na Facebook straneh Drame.

Glasbeni utrinki. Splet. V ponedeljek. V Operi bodo kot spletni koncert na družbenih medijih predvajani Glasbeni utrinki iz Kazinske dvorane, kratki nastopi solistov in Zbora Opere ter članov Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Glasbeni utrinki iz Kazinske dvorane bo na ogled na Youtube kanalu SNG Maribor.

Baletni gala koncert.

Splet. V ponedeljek. Na oled bodo najprepoznavnejše koreografske uspešnice mariborskega Baleta, ki so zaščitni znak najvidnejših baletnih solistov in ansambla Baleta SNG Maribor. Baletni gala koncert bo na ogled na Youtube kanalu SNG Maribor.

Vodnikova domačija

V iskanju Urške ali Kdo se boji povodnega moža? Splet. V ponedeljek ob 20. uri. Literarni kabaret, ki ob kulturnem prazniku v želji po živih, dinamičnih, privlačnejših predstavitvah literature vabi na večer v duhu kabareta, literarnih pojočih kavarn.

SLG Celje

Goran Vojnović: Rajzefiber. Splet. V ponedeljek ob 21. uri.

Predstava Gorana Vojnovića v režiji Anice Tomić je nastala v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj. Povezava bo aktivna samo v času trajanja predstave.

Razstave

Plečnikova hiša

Finžgar in Plečnik, Prijateljstvo brez meja. Prost vstop. V ponedeljek. O prijateljstvu med dvema pomembnima Slovencema je bilo v času razstave Finžgar in Plečnik, Prijateljstvo brez meja, že veliko povedanega in zapisanega. Zdaj imate priložnost, da si razstavo ogledate v živo, sicer ste vabljeni, da vodstvo po razstavi z avtorjem Marijanom Rupertom spremljate prek spleta.

Tehniški muzej Slovenije

Dan odprtih vrat. Bistra pri Vrhniki in Polhov Gradec. V ponedeljek. Prešernov dan boste letos praznovali na spletu in v primeru odprtja muzejev pa s prostim vstopom v Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki ter Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu.

Galerija Škuc.

Tadej Vaukman. Razstava. V ponedeljek od 12. do 19. ure.

Vabljeni v prostore Galerije Škuc na samostojno razstavo Tadeja Vaukmana: Vendar ne kažite tega mojemu otroku – vstop prost.

Grafični kabinet Bogdana Borčića

Potovanje v školjko. Kostanjevica na Krki. V ponedeljek. Ob kulturnem prazniku so pripravili novo postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Potovanje v školjko. Del programa ob Prešernovem dnevu se bo odvijal virtualno, na primer spletna ustvarjalnica Od preproste senčne lutke do lutkovnega avtomata.

Ljubljanski grad

Muzeji, galerije... Brezplačen ogled. V ponedeljek od 10. do 18. ure. Na sam praznični dan si lahko vsi kulturni sladokusci brezplačno ogledate stalne razstave Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Grajsko orožje in Kaznilnica ter se povzpnete na Razgledni stolp. V grajskih Kazematah je na ogled razstava Za devetimi gorami, v Peterokotnem stolpu Živi seznam Marije Prelog, v Galeriji "S" pa razstava plakatov Laibach: Svoboda vodi ljudstvo.

Celje

Stari grad Celje. Prost vstop. V ponedeljek od 9. do 17. ure.

Pokrajinski muzej. Prost vstop. V ponedeljek od 10. do 16. ure.

Znameniti Celjani. Mladinski center Celje. V ponedeljek. Razstava je nastala kot ideja predstaviti nove in manj znane obraze knežjega mesta in na podlagi likovnega ustvarjanja Katje Kovše, ki je vsebinsko obogatila tudi prostore.

Virtualna literarna kavarna. Splet. V ponedeljek ob 17. uri. Gostja virtualne literarne kavarne bo Ana Svetel je prozaistka, pesnica in mlada raziskovalka na Filozofski fakulteti UL - na FB strani e Celje.

Jože Plečnik. Krekov trg Celje. Do 22. februarja.

Na Krekovem trgu je na ogled panojska razstava o delu slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika in njegovem delovanju v Pragi.

Drugi dogodki

Mestna knjižnica Ljubljana

Posnetki branja. Splet. V ponedeljek ob 20. uri. Prešernove pesmi ali avtorske prispevke berejo zaposleni knjižnični delavci iz MKL ter priznani slovenski ustvarjalci, pisatelji, publicisti, intelektualci.

Otroški kot

Hiša otrok in umetnosti

O belem mucku, ki je bil čisto črn. Splet. V ponedeljek od 10. do 18. ure. Predstava najmlajše na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti ter jih nagovarja k medsebojnemu spoštovanju, sprejemanju raznolikosti in odprti harmonični družbi.

JZ Mala ulica

Prešernovanje. Splet. V ponedeljek ob 10. uri.

Igraj spletno družabno igro spomin z Dr. Francetom Prešernom. Ob vsakem odkritem paru lahko izveš ali deliš, kar veš o odkriti sličici.

Cankarjev dom

Bajkomat. Splet. V ponedeljek ob 17. uri.

Bajkomat je projekt, ki temelji na prepričanju, da je pripovedovanje domišljijska igra, v kateri enakovredno sodelujemo pripovedovalci in poslušalci.