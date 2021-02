V Sloveniji okoli 44.000 registriranih športnikov v mlajših starostnih kategorijah že skoraj štiri mesece nima pravice trenirati in tekmovati. Športni in zdravstveni strokovnjaki vse glasneje opozarjajo, da vladajoča politika nima posluha za njihove predloge o varnem odprtju športa, ki je ključen za zdravo nacijo. Ob napovedih, da se tresejo temelji slovenskega športa, je olimpijski komite organiziral okroglo mizo. Vabilo so zavrnili le predstavniki ministrstva pod vodstvom Simone Kustec in direktorata za šport, ki ga vodi Mojca Doupona.

Mladi izgubljajo voljo in motivacijo

Slovenija se med evropskimi državami sooča z eno od najostrejših oblik prepovedi ukvarjanja s športom. Ukrepi so v veljavi od oktobra lani, ko so svoja vrata zaprle tudi šole. Izjeme veljajo za okoli 7000 športnikov, ki nastopajo predvsem na članski ravni. Vsi drugi so prepuščeni lastni iznajdljivosti in dogaja se, da mladi športniki izgubljajo voljo in motivacijo. Na fakulteti za šport predvidevajo, da se Sloveniji zaradi predolgega zaprtja obeta osip 20.000 otrok v športnih programih. »Analize kažejo, da bomo izgubili približno četrtino vseh športnikov, ki večinoma prihajajo iz mlajših generacij. Okoli desetina športnih organizacij bo morala zapreti programe, kar bo velik udarec za šport. Na nekaterih naslednjih olimpijskih igrah bomo še v stiku z najboljšimi, potem pa bomo spoznali učinek velike luknje, ki nastaja. Ne moremo se pogovarjati o tem, ali bo šport utrpel škodo. Pogovarjamo se o tem, kakšna bo ta škoda,« je povedal Gregor Jurak iz katedre za pedagogiko in didaktiko športa.

Košarkarski trener Matic Vidic pravi, da so v pogonu samo tisti, ki jih vidimo na televiziji. »Vsi drugi imajo prepoved. Košarkarji smo se iz dvoran preselili pred računalnike, kjer se soočamo z omejenimi možnostmi kondicijske vadbe. Vse to pri mladih povzroča apatijo.« Gimnastični trener Sebastijan Piletič je izpostavil, da so športni klubi zaradi nedelovanja obsojeni na propad: »Klubi se trudijo, da bi šport zaživel, država pa otroke odganja od športa. Če bo tako, čez pet ali šest let ne bomo več imeli vrhunskih športnikov. V Ljubljani imamo velik gimnastični center, ki je devetdeset odstotkov časa prazen.« Trenerka plavanja Urška Potočnik je delila izkušnjo z zaprtimi bazeni: »Čeprav študije dokazujejo, da se virus v klorirani vodi ne širi, je trenutno aktivna le desetina registriranih plavalcev. Naši tekmovalci ne želijo več 'plavati' po suhem, ampak bi šli v vodo.«