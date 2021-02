Obrazi nevladnikov Anita Ogulin Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Čeprav se Anita Ogulin že desetletja ukvarja z ranljivimi skupinami, predvsem z otroki in mladostniki, poudarja, da epidemija pred nas postavlja strašanske nove izzive, ki jih moramo naslavljati skupaj, kot družba. »Družba opremlja in družba osrečuje, ne posamezniki,« je prepričana.

»Mnogo let sem bila vzgojiteljica, animatorka, spremljevalka in pedagoška vodja na letovanjih, taborih in v različnih aktivnostih za otroke in mladostnike. Tudi mentorica otroškega parlamenta. In otroci že dvajset let terjajo drugačen diskurz politike, terjajo spoštljive odnose, terjajo ne sodbe, ampak razumevanje. Če to terjajo otroci, a se zavedamo, kaj delamo njim, ki bi jim morali biti vzor? Če bi se zavedali, da s svojimi dejanji vzgajamo otroke, potem bi več delali na sebi in manj na materialnih dobrinah.«

Očke žarijo

Biti vzor ter celostna opora otrokom in njihovim staršem je že desetletja mantra Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. »Ko si z otroki, veš, da moraš biti to, kar si. Ni igre, ni manipuliranja, zgolj pristnost: tukaj smo zato, da bo tebi dobro, ker če bo tebi dobro, bo dobro tudi nam. S to idejo gradimo program Botrstva in Verige dobrih ljudi … Če te ves čas odrivajo in opremljajo z občutkom neenakosti in neenakovrednosti, duševno zboliš. Tvoja potreba je, da si potrjen. Meni je tako lepo, ko otroku uspe: ko uresniči svoj potencial na izobrazbeni poti ali v delovnem okolju. To so takšni uspehi. Ko veš, da si podprl otroka in pomagal ustvariti človeka, ki je dober, ki bo vse, kar je dobil, trojno povrnil. Kajti naši otroci vse, kar so dobili, večkratno vračajo družbi,« poudarja Anita Ogulin.

Kar počnejo v programu Veriga dobrih ljudi, ni le pomoč, ampak predvsem opolnomočenje. »Z družinami delamo na način, da jih opremimo z vsemi sredstvi, finančnimi, materialnimi, a tudi z veščinami in znanji, s katerimi zmorejo nato sami nadaljevati svojo pot. Veste, koliko je otrok, ki so bili dobesedno odpisani, ki so živeli v slabih družinskih in družbenih okoljih, ki pa so imeli potencial in ki smo jih odkrili in jim pomagali do tega, da so uspeli. Ko jih srečujem danes, uspešne … To so nepozabni trenutki.«

Kadar Anita Ogulin govori o otrocih, težko skriva navdušenje. »Otroci so čista bitja! Ko smo skupaj, ni ovir. Smo kot grozdki. Naše počitniške kolonije, delavnice, ustvarjalni programi ... Ko te očke žarijo, ko iskrivost raste in se širi, ko smo vsi eno … Ker se potopiš tudi v lastnega otroka, točno veš, kakšne so njihove potrebe, in jih uresničuješ na vseh ravneh. Vsakemu posebej, ne glede na to, od kod in kako prihaja, vrneš mero ljubezni, spodbude, predvsem pa spoštovanja. Vsi jočemo, ko se razhajamo!«