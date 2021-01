Indeks zaznave korupcije (CPI), ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International (TI), kaže, da se je Slovenija lani med 180 državami tako kot leta 2019 uvrstila na 35. mesto. Že tretje leto zapored je ocenjena z enakim številom točk (60 od maksimalnih 100), kar jo še naprej uvršča tako pod povprečjem članic EU (64 točk) kot tudi članic OECD (67 točk).

V organizaciji so poudarili, da rezultat Slovenije na indeksu odraža predvsem počasen napredek pri reformah protikorupcijskega okvirja in odsotnost ukrepov, ki bi obstoječa pravila udejanjali v praksi.

KPK: Ocena Slovenije ni razlog za zadovoljstvo

»Rezultati indeksa zaznave korupcije ne ponujajo razlogov za zadovoljstvo. Ohranjanje enakega

mesta na indeksu in ocena, ki jo Slovenija dobiva že zadnjih nekaj let, zagotovo ni, in ne sme biti cilj naše družbe in države,« so po objavi rezultatov zapisali v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Glede na to, da je minulo leto zaznamovala epidemija Covid-19 in z njo povezana kriza, ki je v dobršni meri razgalila pomanjkljivosti v kriznem odzivanju mnogih držav ter številna korupcijska tveganja v povezavi s tem, pa izboljšanja indeksa Slovenije po oceni KPK niti ni bilo pričakovati.

Na komisiji so spomnili, da so v okviru temeljitega pregleda nabav zaščitne opreme zaznali številna korupcijska tveganja, glede katerih so organom javnega sektorja tudi podali priporočila za ravnanje v prihodnje. Razlogov za stagnacijo pa po oceni KPK ne gre iskati zgolj v krizi, povezani s covidom-19.

Čeprav je bila lani vendarle sprejeta novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - kar je bil pomemben premik po večletnem zastoju pri spreminjanju zakonskega okvira komisije - pa komisija še vedno čaka na izpolnitev obveznosti glede zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za naloge, ki so posledica zakonskih sprememb. Komisija je namreč dobila dodatne pristojnosti, ki zahtevajo nove zaposlitve, posodobiti mora informacijsko tehnologijo ter financirati projekte neprofitnih organizacij zasebnega sektorja, so pojasnili na KPK.

Po besedah komisije je njihov glavni dolgoročni cilj »družba, v kateri bo integriteta visoko cenjena vrednota, koruptivna ravnanja pa nesprejemljiva za najširši krog državljanov«. K tem ciljem pa morajo, kot poudarjajo, stremeti tudi drugi, »v prvi vrsti najvišji nosilci javnih pooblastil, ki morajo biti s spoštovanjem zakonskih in etičnih standardov ter visoko stopnjo integritete zgled vsem ostalim«.