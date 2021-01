Miami je Denver pričakal brez Dragića, ki ni igral zaradi poškodbe mišice, je pa na drugi strani dobil priložnost za igro Čančar, ki pa je v dveh minutah zgrešil en met in v statistiko vpisal en skok. Najboljši mož na tekmi je bil njegov soigralec Nikola Jokić z 21 točkami in 11 skoki. Pri Miamiju, ki je pri šestih zmagah in 11 porazih, je 17 točk zbral Kendrick Nunn.

Dallas pa je doživel deseti poraz na 18 tekmah, čeprav je Dončić v 34 minutah ob metu 13-24 dosegel 30 točk, temu pa je dodal še šest podaj in štiri skoke. Posebne pomoči soigralcev pa ni imel, saj sta le še Tim Hardaway mlajši (19) in Kristaps Porzingis (18) presegla mejo desetih doseženih točk.

Pri Utahu, ki je igral brez svojega prvega strelca Donovana Mitchella, pa sta blestela predvsem Jordan Clarkson z 31 točkami ter Rudy Gobert z 29 točkami in kar 20 skoki. Prav skok so domači zanesljivo dobili s 50-36.

»Preprosto nismo bili pravi. V prihodnje bomo morali igrati precej bolje,« je po tekmi povedal Dončić.