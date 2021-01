V govoru po razglasitvi zmage je profesor prava in novinar Rebelo de Sousa napovedal, da bo njegova prednostna naloga boj proti novemu koronavirusu. Volivcem pa se je zahvalil, ker so mu znova izrekli zaupanje v precej težjih časih, kot so bili pred petimi leti, ko je bil prvič izvoljen na položaj. Na prejšnjih predsedniških volitvah leta 2016 ga je podprlo 52 odstotkov Portugalcev.

Na drugo mesto se je med sedmini predsedniškimi kandidati uvrstila nekdanja evropska poslanka, socialistka Ana Gomes z 12,7 odstotka glasov, na tretje Andre Ventura iz nove desničarske populistične stranke Chega (Dovolj), ki ga je podprlo 11,9 odstotka volivcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rebelo de Sousa iz vrst konservativne Socialdemokratske stranke (PSD) je sicer veljal za favorita in je prepričljivo vodil v vseh javnomnenjskih raziskavah.

Volilna udeležba je bila rekordno nizka, 40-odstotna, predvsem zaradi pandemije covida-19, ki je povsem zasenčila volitve.

Portugalska z okoli desetimi milijoni prebivalcev se po rahljanju ukrepov za božič sooča z novim porastom števila okužb z novim koronavirusom, zaradi katerega so malo več kot teden dni pred volitvami ustavili javno življenje.

Tudi Rebelo de Sousa je bil manj kot dva tedna pred volitvami pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Sicer je bil brez simptomov, a je okužba vplivala na volilno kampanjo, saj je bil v samoizolaciji v predsedniški palači v Lizboni.

Predsednik države ima na Portugalskem relativno veliko pooblastil. Ima pravico veta na zakone, pa tudi moč razpustitve parlamenta in sklic predčasnih volitev. Izvoljen je lahko za največ dva petletna mandata.