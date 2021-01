Gregor Pečan o tem, da so politiki, uradniki in sekretarji v šolstvu naredili šlamastiko

»Če bo na določeni šoli 10 ali pa 15 odstotkov učiteljev, ki se ne bi želeli testirati, se tista šola de facto ne more odpreti. Ne moreš imeti hkrati pouka v šoli in pouka na daljavo. Naredili so tako šlamastiko iz vsega skupaj, politiki, uradniki in sekretarji, da ne vem, kako bomo iz tega prišli ven.«