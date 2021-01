Medijske toplice so po več letih propadanja pristale v stečaju v začetku leta 2017. Od tedaj jih je Bončina večkrat poskušal prodati, nazadnje jeseni lani, ko je družba Hoteli in turizem Rogaška v okviru že sedmega zbiranja nezavezujočih ponudb ponudila 252.500 evrov, po pogajanjih z ločitvenim upnikom, ljubljansko družbo Alos, pa ponudbo zvišala na 400.000 evrov.

V četrtek je kupec nakazal 380.000 evrov kupnine, k temu je treba prišteti še 20.000 evrov varščine, ki jo je dal ob podpisu kupoprodajne pogodbe, je včeraj povedal Iztok Bončina. Pred tem je družba Hoteli in turizem Rogaška, ki ima med drugim v lasti Grand hotel Donat v Rogaški Slatini in Grand hotel Bellevue na Pohorju, zaradi epidemije dvakrat prosila za odlog plačila kupnine. Direktor družbe Marjan Krajnc naj bi Bončini zagotovil, da mu bo v podaljšanem roku nakazal kupnino, kar je v četrtek tudi storil. Prvi rok za plačilo kupnine se je iztekel 21. novembra lani, torej dva meseca po podpisu kupoprodajne pogodbe. Sodišče je potem rok vmes podaljšalo za še en mesec, najnovejši rok pa je bil 21. januar, ko so kupnino res nakazali. sta