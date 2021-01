Poslanci iz LMŠ, SD, Levice in SAB so v DZ vložili interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Za uspeh interpelacije je v DZ potrebnih 46 glasov. Pod interpelacijo se sicer niso podpisali poslanci stranke DeSUS, podporo interpelaciji pa je odrekel tudi nekdanji predsednik SD Dejan Židan.

»Če bi imel vsaj malo vesti, bi se s funkcije poslovil sam«

»Glavni očitek ministru je neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja virusa v domovih za starejše. Minister je soodgovoren za to, da je Slovenija država s črnim rekordom umrlih,« se glasi utemeljitev interpelacije.

Interpelacija zoper ministra @jciglerkralj je vložena v proceduro. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) January 22, 2021

V strankah LMŠ, SD, Levici in SAB so prepričani, da bi se moral minister »če bi imel vsaj malo vesti s funkcije posloviti sam«. Očitajo mu, da že v prvem valu starostnikom ni posvečal dovolj pozornosti, v drugem valu pa se je niz nepravilnosti še podaljšal. Ministru tako očitajo, da ni vztrajal pri zgodnjem testiranju zaposlenih v domovih, ki ga je strokovna skupina predlagala že 27. septembra, začelo pa se je šele dva meseca in pol pozneje. » Zamujal je z ukrepi za preprečitev vnosa virusa v domove in dopustil sporna navodila, da smejo v rdečih conah delati pozitivni okuženi, ki ne kažejo simptomov,« ministrove napake nizajo v opozicijskih strankah.

Drugi očitek interpelacije se nanaša na nepripravo ustreznih zakonskih predlogov ter drugih pravnih aktov, ki bi pripomogli k preprečitvi širjenja virusa na delovnih mestih. »Priča smo bili prekinitvi izdajanja karantenskih odločb, hkrati pa ministru v vseh protikoronskih zakonih, sedem jih je že, ni uspelo motivirati zaposlenih, da bi navkljub rizičnim stikom ali asimptomatski okužbi ostali doma, temveč pa so prihajali na delovno mesto,« so zapisali. »Največja napaka pa je bila začasno neizdajanje karantenskih odločb,« so še dodali.

Kaplja čez rob pa je bilo sporno financiranje Zavoda Iskreni. »Sprašujemo se, kako lahko država sofinancira ustanove, ki ne delujejo v javnem interesu. Hkrati gre za zavod, ki je ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan z NSi. Zavod ima v lasti portal Domovina.je, ki je naklonjen aktualni vladi,« so v obrazložitvi še zapisali v omenjenih strankah.