Ko je bila konec decembra na pregledu pri zdravniku v Petrinji, se je streslo. Njen dva tedna star oziroma dva tedna mlad dojenček je bil tisti trenutek v vozičku. Zaropotalo je in eden od zidakov je padel le nekaj centimetrov proč od dojenčka, ki je mirno spal. Snježanin sinček Denny sicer ni imel sreče. Pri porodu v Sisku so mu izpahnili ključnico, hranili so ga s sondo, prebolel je zlatenico. Po 14 dneh sta lahko odšla domov in se vrnila v podnajemniško stanovanje v Petrinji. Močan potres je prestrašil vse v ambulanti. Razbežali so se. Tekli so domov, da vidijo, kako je z domačimi, da vidijo, ali je tresenje tal poškodovalo prostore, v katerih živijo. Snježana Žučko je po 20 minutah pritekla do poslopja, v katerem je imela dom, in videla, da sta porušena dimnik in streha. Njuno najemniško stanovanje je bilo na podstrešju… Pravzaprav ga ni bilo več. Uničeno je bilo tudi stanovanje, v katerem je živela v Sisku, preden se je preselila v Petrinjo, prav tako v naselju Greda pri Sisku za bivanje ni bila več primerna hiša, v kateri sta živela njena sinova. Tri dni je bila z dojenčkom v neki leseni hiši, ki je puščala, ker okna in vrata niso tesnila, ves čas je bil prepih, povsod so bile miši, ki so zaradi potresnih sunkov prihajale iz lukenj v stanovanjski del. Preselili so ju v šolsko dvorano osnovne šole v Sisku. Tam je bilo v enem prostoru 50 ljudi, ki so prav tako izgubili vse. Snježana je imela le tri plenice, bila je mokra, en čevelj se ji je strgal. Mali Denny se je v slabem mesecu življenja petkrat preselil. Prejšnji teden sta z mamo dobila namestitev v kontejnerju. Tam sta na toplem in suhem. Mali borec, ki se ni vznemirjal zaradi številnih popotresnih sunkov, ki ga niso motili ne hrup ne prepih ne mraz, zdaj spi v miru in nabira prepotrebno moč za preživetje v svetu, ki ga je na samem začetku tako neprijazno pozdravil.