Kralji iz Los Angelesa so na četrti tekmi sezone že zaostajali z 0:2 po golih Mikka Rantanena in Nathana MacKinnona v prvi tretjini, v drugih dveh tretjinah pa so pripravili preobrat, ko so se med strelce vpisali Drew Doughty, Gabriel Vilardi, Adrian Kempe in Blake Lizotte, ki je ob koncu zadel prazno mrežo.

Pri prvem in tretjem golu je podal tudi Kopitar in je to sezono za zdaj zbral šest podaj.

Na drugih tekmah je Boston po kazenskih strelih s 5:4 ugnal Philadelphio, Tampa po podaljšku v gosteh s 3:2 Columbus, New York Islanders so bili s 4:1 boljši od New Jerseyja, Winnipeg pa z enakim izidom v gosteh od Ottawe. Najvišjo zmago je vpisal Montreal, ki je v gosteh s 7:3 odpravil Vancouver.