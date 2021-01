Neporažena je tudi ekipa Ottawa Senators, ki je dobila svoj prvenec v novem tekmovalnem obdobju proti moštvu Toronto Maple Leafs s 5:3. Po uvodnem porazu so na drugi tekmi sezone slavili Colorado Avalanche, ki so St. Louis Blues odpravili kar z 8:0.

Colorado je pet golov zabil z igralcem več na ledu, vratar Philipp Grubauer pa je zaustavil vseh 21 strelov Blues in je dvanajstič v ligi mrežo ohranil nedotaknjeno. Po tri točke sta dosegla Nathan MacKinnon z golom in podajama in Cale Makar s tremi asistencami.

Petindvajsetletni češki vratar Vitek Vaneček, prejšnjih pet sezon je branil za Hershey v ligi AHL, je v svojem prvem nastopu v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu nanizal 30 obramb za zmago moštva iz ameriške prestolnice, pri katerem je v obeh uspešnih napadih kot strelec in podajalec sodeloval Tom Wilson.

Kanadski reprezentant Travis Konecny, predniki so že pred nekaj generacijami prišli iz Češke, je svoj prvi hat trick v NHL dosegel za zmago Philadelphie. Ruski čuvaj mreže Tampe Andrej Vasiljevski je imel 35 uspešnih posredovanj, napadalna linija Blake Coleman, Yanni Gourde in Barclay Goodrow pa je z goloma in štirimi podajami nanizala šest točk Lightning.

Igralci Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem bodo po uvodnem porazu, ki so ga doživeli po podaljšku, prvo zmago iskali v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostili Minnesoto Wild.