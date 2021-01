Zamisel o ureditvi tekaško-biatlonskega centra Cerknica se je med člani kluba pojavila v iskanju rešitev za kakovostnejše treninge na kateri od bližnjih lokacij. Doslej so mlade tekmovalce vozili na treninge na Pokljuko, kar jim je vzelo cele popoldneve in jim ob dolgotrajni vožnji ni puščalo časa za učenje ali prostočasne dejavnosti.

»V teh naših krajih v dolinah skorajda ni več naravnega snega, in če hočemo trenirati in tekmovati v smučarskem teku in biatlonu, moramo imeti vsaj kilometer ali več urejenih tekaških prog s streliščem, da lahko normalno izvajamo treninge in ob tem otroci normalno obiskujejo šolo,« je dejal vodja sekcije za biatlon in smučarski tek v klubu Boštjan Ule. Zato so začeli center urejati na območju, poimenovanem Srebrno jezero, na obrobju Cerknice, kjer v zimskem času ni sonca in je dovolj mrzlo tudi za izdelovanje snega.

Na progi, dolgi 700 metrov, trenirajo mladi člani Smučarskega kluba Cerknica. Ker je urejena tudi razsvetljava, je uporaba centra mogoča vse do 19. ure. Proga je sicer namenjena vsem ljubiteljem teka na smučeh.