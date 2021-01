A tisti, ki so hoteli »ukrasti« videz senatorja iz Vermonta, bodo razočarani. Učiteljica, ki jih je izdelala in podarila Sandersu, namreč pravi, da niso naprodaj. Rokavice, ki so med drugim sprožile na tisoče internetnih memov, je iz predelanih puloverjev in reciklirane plastike izdelala Jen Ellis, 42-letna učiteljica drugega razreda, ki živi v Essex Junctionu v Vermontu blizu Burlingtona, kjer je bil Sanders župan v osemdesetih letih. »Nimam rokavic za prodajo, pravzaprav jih niti ne pletem več. Laska mi, da si jih ljudje želijo, toda na Etsyju je veliko ustvarjalcev, ki jih prodajajo, in upam, da bodo zaradi tega imeli več prometa,« je povedala Ellisova. Zaradi pletenja ne namerava pustiti službe, kljub temu da je bilo povpraševanje po rokavicah res ogromno. »Vsakič, ko odprem predal elektronske pošte, je v njem sto novih naročil. Sem učiteljica drugega razreda, poleg tega sem mama in vse to me polno zaposluje. Nimam časa, da bi spletla 6000 parov rokavic.«

In kaj na vse to poreče senator Sanders? V intervjuju za CBS News je pojasnil, da se v Vermontu toplo oblačijo. »Vemo, kaj je mraz, in se ne obremenjujemo z zadnjimi modnimi smernicami. Želimo se le ogreti. In to sem na inavguraciji počel.« Je pa podoba senatorja, ki v topli vetrovki namrščen sedi s prekrižanimi rokami, na katerih ima spektakularne rokavice, hitro postala internetni mem. Naknadno je bila dodana na zgodovinske fotografije, v stripe in na posnetke z različnih lokacij, tudi po Sloveniji, celo ob Luko Dončića.