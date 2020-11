Bernie Sanders se je pred slabima dvema tednoma v oddaji The Tonight Show pogovarjal s komikom in voditeljem Jimmyjem Fallonom. Dejal je, da so predvolilne raziskave pokazale, da bodo demokrati bolj verjetno glasovali preko pošte, medtem ko je pri republikancih bolj verjetno, da bodo prišli na volišče. In da je zaradi tega zelo verjetno, da bodo prvi prešteti glasovi od ljudi, ki bodo glasovali na voliščih. Torej, da bodo ti glasovi republikanski. »In čeprav seveda ne vem, kaj se bo dejansko zgodilo, se nečesa bojim. Povsem verjetno namreč je, da bo Trump, potem ko bo ob desetih zvečer na dan volitev vodil v Michiganu, Pensilvaniji in Wisconsinu, prižgal televizijo in dejal ’’Hvala Američani, ker ste me ponovno izvolili. Vsega je konec, želim vam lep dan’’.«

Preroški Bernie

Sanders je nadaljeval, in sicer, da bodo zvezne države nato naslednji dan in dan zatem seveda začele šteti tudi poštne glasovnice, pri čemer se bo izkazalo, da je v teh zveznih državah zmagovalec pravzaprav Biden. »Na tej točki pa bo Trump skočil in zatrjeval, kako je vseskozi vedel, da so volitve navadna prevara in da so poštne glasovnice lažne. Zaradi tega nikakor ne bo hotel zapustiti Bele hiše.« In zgodilo se je prav to. Volilni dan se je bolje začel za Trumpa, rezultati so se res sprva obarvali v rdečo barvo republikancev, toda ameriški predsednik je očitno slutil, kaj bo prišlo kot naslednje. V tvitu je zato demokrate najprej obtožil, da želijo »ukrasti predsedniške volitve«, zatem pa iz Bele hiše okoli pol tretje zjutraj, ko je v državah modrega zida še vodil, predčasno razglasil republikansko zmago in pozval k prekinitvi preštevanja glasov ter zagrozil z odhodom pred vrhovno sodišče.

»Odkrito povedano smo na teh volitvah zmagali. Kar se dogaja, je prevara na račun ameriškega ljudstva,« je predsednik sejal dvom o poštenosti volilnega procesa države in napovedal pravno bitko. V Bidnovem taboru so se na poziv Trumpa, da zaustavi glasovanje, odzvali z ogorčenjem. »Gre za odkrit poskus odvzema demokratičnih pravic ameriškim državljanom. To je nekaj nezaslišanega, saj še nikoli doslej v naši zgodovini predsednik ZDA ni poskušal Američanom odvzeti glas na državnih volitvah.« Demokratski kandidat Joe Biden je medtem ohranjal mirno kri, rekoč, da je v teh trenutkih potrebno potrpljenje in da »lahko o novem predsedniku odloči zgolj ameriško ljudstvo in nihče drug«.