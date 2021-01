Antologija pravljic Čudežna dežela je za vsakogar vznemirja madžarsko oblast. Avtor zbirke, Boldizsar Nagy, želi prek pravljic otroke spodbuditi k sprejemanju drugačnosti in spoštovanju ljudi najrazličnejših ozadij. K večji odprtosti in destigmatizaciji otroke tako med drugimi spodbujajo pravljica o zajčku Tivadarju, ki se je rodil s tremi uhljii, romskemu dečku Batbajanu, ki ga mačeha ne mara zaradi temne kože, o srni, ki želi postati nekaj drugega in o temnopolti Sneguljčici. Med 17 zgodbami, ki v pozitivni luči prikazujejo predstavnike manjšin (pravljični junaki so denimo Romi in gibalno ovirani ljudje), je tudi peščica pravljic z LGBT tematiko. Prav pravljica o dveh princih, ki se imata rada in se odločita poročiti, je madžarski politični vrh še posebej vznemirila. »Knjiga se prodaja kot zbirka pravljic, tako je tudi imenovana na naslovnici, a skriva dejstvo, da prikazuje vedenje, ki ni v skladu s tradicionalnimi spolnimi vlogami,« se glasi uradna izjava madžarske vlade. Od založbe, ki je izdala antologijo pravljic, zahteva, da knjige, v katerih so opisi »vedenja, ki ni v skladu s tradicionalnimi spolnimi vlogami«, opremi z opombo, ki kupca oziroma bralca opozarja o vsebini. Izdajatelj zbirke pravljic je že napovedal tožbo zaradi te neustavne in diskriminatorne odločbe.

Politični pomp razprodal prvo izdajo Knjiga je precej hude krvi med homofobiji zapriseženimi politiki povzročila že jeseni. Septembra je namreč članica skrajno desnega gibanja Naša domovina na novinarski konferenci besno raztrgala izvod te otroške knjige. Premier Viktor Orban in predsednik stranke Fidesz, ki kakršnikoli drugačnosti ni bila nikoli naklonjena, v zadnjem času pa je do LGBT skupnosti že kar sovražna, je ob tem zbirko pravljic označil za »homoseksualno propagando«. Madžarsko sicer vidi kot državo, ki je »do homoseksualcev zelo tolerantna in strpna«. V pogovoru o »provokativni knjigi« na javnem radiu je ob tem opozoril, da glede tega »obstaja črta, ki se je ne sme prestopiti« in kot vsak pravi homofob dodal: »Pustite otroke pri miru!«. Več kot 1200 psihologov, ki vedo, da seznanjanje otrok z različnimi vrstami družin ne vodi v vsesplošno istospolno usmerjenost, je že jeseni podpisalo peticijo v bran zbirki pravljic. Prva izdaja je bila sicer po vsem pompu, ki so ga zakuhali razburjeni politiki, razprodana kmalu po izidu. Zbirko pravljic je promoviralo tudi več znanih imen iz sveta popkulture. 37-letni avtor Boldiszar Nagy, ki je gej romskih korenin, je zadovoljen s podporo, a obenem močno zaskrbljen zaradi čedalje večjega razkola v družbi in naraščajoče homofobije. »Če pogledamo, kaj se je zgodilo na Poljskem ali v Rusiji, to ne obeta dobrega za prihodnost. Zelo sem zaskrbljen,« je dejal za Reuters. V Rusiji je namreč od leta 2013 v veljavi zakon, ki prepoveduje »promocijo netradicionalnih razmerij« otrokom in mladostnikom. V primerjavi s Poljsko, kjer je homofobija eden glavnih ideoloških stebrov vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), se Orbanov Fidesz ob sicer močnem promoviranju konzervativnih krščanskih vrednot doslej ni tako zelo spotikal ob ideje strpnosti in sprejemanja, a je videti, da se to spreminja. Jeseni je namreč madžarski parlament sprejel zakon, s katerim so v ustavo zapisali, da je »mati ženska, oče pa moški« in s tem istospolnim parom onemogočili posvojitve, z večino pa je bilo sprejeto tudi dopolnilo, da »Madžarska ščiti identiteto otrokovega spola ob rojstvu«, kar pomeni, da je ukinjeno pravno priznavanje trans oseb. Krčenje pravic ljudem iz LGBTQ skupnosti je sicer sovpadlo s škandalom, v katerem so madžarskega poslanca v evropskem parlamentu in ustanovnega člana Fidesza Jozsefa Szajerja goloritega zasačili, kako na gejevski orgiji uživa prednosti, ki jih prinaša življenje v gejem in lezbijkam prijaznem Bruslju.