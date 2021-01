Včeraj je bilo ob opravljenih 11.599 testih potrjenih 1445 okužb. S 4813 PCR testi je bilo potrjenih 1166 okužb, s 6.786 testi pa 279 okužb. Pozitivnih je bilo 24,2 odstotka PCR testov in 4,1 odstotka hitrih antigenskih testov. Umrlo je 27 covidnih bolnikov.

Po podatkih vlade je bilo hospitaliziranih 1159 bolnikov s covidom-19, na oddelkih za intenzivno nego so jih zdravili 183. Včeraj je bilo iz bolnišnic v domačo oskrbo odpuščenih 95 oseb. V sredo so potrdili 253 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej, ko so jih potrdili 1698 okužb.

Izpostavila je še, da naj bo vrnitev v vrtce in šole varna in trajna. »V skladu s priporočili NIJZ-ja bodo vsi zaposleni ves čas v šoli in vrtcih nosijo maske. Učenke in učenci prve tirade pa izven učilnice oziroma mehurčka,« je opozorila ministrica in dejala, da je potrebno šolske prostore redno zračiti, razkuževati in poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja. »Vse šole in vrtci bodo danes dobili tudi poziv, da sporočijo morebitno potrebo po dodatni zalogi zaščitnih mask, ki jo bodo lahko po že utečeni prevzeli v sodelovanju s Civilno zaščito,« je še dejala.

»V torek se odpirajo vrata vrtcev, prvih treh razredov osnovnih šol ter višje in visokošolskih zavodov za izvedbo nujnih laboratorijskih vaj,« je povedala ministrica. Opozorila je, da to velja za 9 statističnih regij, in sicer: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija. »Močno si želimo, da se bodo šole kmalu odprle tudi v preostalih treh regijah,« pravi ministrica.

»Pouk bo od torka potekal v homogenih skupinah, skupine učencev se ne mešajo,« je o režimu, ki bo od torka veljal v učilnicah, povedala ministrica. Ne izvajajo se ekskurzije, šole v naravi in interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci. Učenci se morajo med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih ne smejo zapuščati. »Če je možno, naj tudi malicajo v matični učilnici,« je dejala Kustečeva.

»Upravljalec žičničnih naprav mora zagotoviti hitre teste. Če tega ne more zagotoviti, za uporabnike zadošča potrdilo o opravljenem negativnem testu, ki ni starejše od 24 ur. Otroci do 12. leta starosti v spremstvu staršev ne bodo potrebovali potrdila o opravljenem hitrem testu,« je pojasnil minister Vrtovec. »Vesel sem, da se smučišča ponovno odpirajo,« je povedal minister in dvakrat poudaril, da gre za izjemo, saj je v večini evropskih držav smučanje trenutno prepovedano.

Dovoljena prodaja otroškega programa, a le v specializiranih trgovinah

»Vlada je zaradi izboljšanih epidemioloških razmer včeraj sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki velja od sobote, 23., do petka 29. januarja,« je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Ponovem so dovoljene: premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, specializirane prodajalne z otroškim programom ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles). Državni sekretar je ob tem povedal, da avtopralnice ne sodijo med izjeme in da je otroški program dovoljeno prodajati samo specializiranim trgovinam, ne pa denimo tudi živilskim trgovinam, kjer sicer tudi prodajajo otroško konfekcijo.

Posnetek novinarske konference o aktualnem stanju glede epidemije, na kateri so sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.