Z Bidnom naprej v preteklost

‘Naša dolga nacionalna nočna mora je končana,« so znamenite besede predsednika ZDA Geralda Forda ob prevzemu položaja po odstopu Richarda Nixona, s katerimi se je včeraj lahko poistovetil znatni del Amerike in mednarodne skupnosti. Donald Trump, ki sicer slabo prebavlja primerjave z Nixonom, je odletel iz Washingtona. To niso bila štiri običajna leta, to je bil mandat kaosa po vsebini in obliki, ki je vrh dosegel z verbalnim napadom na ameriški volilni sistem in potem s fizičnim na ameriški kongres, s čimer so Ameriki upadle delnice tudi v svetu, za katere je Trump ves čas obljubljal, da jim bo visoko dvignil vrednost. Nekonvencionalni populistični pristop z obljubljenim izzivom političnim elitam in njim prilagojenemu sistemu je izzvenel v nevarno skrajnost, za katero niso več našli opravičila niti njegovi najbolj zvesti politični sopotniki. Ko je včeraj odhajal iz prestolnice in še zadnjič usekal po tradiciji z neudeležbo na Bidnovi inavguraciji, je njegov kratek nagovor spremljala samo družina in peščica privržencev. Trump je bil videti osamljen.