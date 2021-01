Za zdaj bo sicer titulo najhitrejšega vlaka na svetu obdržal vlak Šanghaj Maglev, ki povezuje šanghajsko letališče s postajo podzemne železnice v mestu in lahko doseže hitrost 430 kilometrov na uro. Prejšnji teden predstavljen Maglev bo, če bo šlo vse po načrtih, potnike prevažal že čez tri leta, a bolj realne ocene napovedujejo, da bo izgradnja potrebne infrastrukture trajala do deset let. Maglev vlaki ne vozijo po običajnih tirih, pač pa lebdijo na magnetnem polju, ki ga ustvarijo superprevodni magneti v tračnici.

Za potrebe predstavitve 21 metrov dolgega prototipa so v Chengduju zgradili 165 metrov proge, po kateri je prilebdel sivo-črn futuristično oblikovan vlak.

Kitajska je v zadnjih letih postala vodilna v svetu, kar se tiče gradnje hitrih železnic. Ob koncu leta 2020 je bila država prepredena s 37.900 kilometri hitrih prog.