Najmanj tri leta je vsaj osem osumljencev, slovenskih državljanov, starih med 20 in 40 let, prek spleta dobivalo gradivo spolne zlorabe otrok, starih do dveh let, je o obširni kriminalistični preiskavi povedal Primož Podbelšek, kriminalist Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Na osumljence so jih tuji varnostni organi opozorili septembra lani. »Med žrtvami in storilci ni slovenskih otrok, prav tako slovenski državljani gradiva niso izdelali sami ali sami fizično spolno zlorabljali otroke,« je pojasnil Podbelšek.

Pri preiskavi so slovenski policiji pomagali tudi varnostni organi držav članic EU, Europol in Interpol, ki so prijave spornega materiala dobili od ponudnikov različnih družbenih omrežij – denimo Facebooka, Snapchata, TikToka. Vsi ti namreč nadzirajo tovrstno nezakonito delovanje, ki ga prijavijo policiji. Naši policisti in kriminalisti so na osnovi teh podatkov od septembra lani identificirali osem osumljencev s širšega področja Ljubljane, Kranja, Kopra in Maribora. Enega od njih so v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnega kaznivega dejanja (prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva), sedem ne. Po navedbah Podbelška so v ponedeljek v sedmih hišnih preiskavah, pri katerih je sodelovalo 36 policistov in kriminalistov, zasegli 79 elektronskih naprav in drugih nosilcev podatkov, ki jih bodo v nadaljevanju preiskave natančno pregledali, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo. Tako sedaj še ni znano, koliko nezakonitih fotografij ali videov spolne zlorabe otrok je na njih. Osumljenim grozi od šest mesecev do osem let zapora.

Vse več zlorab otrok »Število teh kaznivih dejanj se v zadnjih letih povišuje, na žalost se je razvil že tudi svetovni trg spolne zlorabe otrok,« pravi Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Lani so pri nas obravnavali 150 kaznivih dejanj prikazovanja, posedovanja in razpečevanja materiala spolne zlorabe mladoletnika, leto prej 134. Na več spolnih zlorab je vplivala tudi pandemija, saj je doma in s tem na spletu veliko več otrok, neprimerno več časa za temačni »hobi« pa so imeli tudi storilci. Ti nanje prežijo tako doma – nekateri storilci za izdelavo fotografij in posnetkov zlorabljajo lastne otroke – kot na spletu. Kakor smo v preteklosti že pisali, te navedbe podpirajo tudi podatki evropskega policijskega urada Europol. V času pandemije se je namreč okrepilo deljenje fotografij s tako vsebino kakor tudi število spolnih zlorab prek spleta, posebno prek družbenih omrežij. Sicer se je število teh v EU v zadnjem desetletju dramatično povišalo: s 23.000 na več kot 725.000 (z zaseženimi tremi milijoni fotografij in posnetkov). Podoben porast so zaznali tudi na globalni ravni – od milijona prijav leta 2010 do 17 milijonov leta 2019. »Pri posneti zlorabi je škoda še toliko večja, saj žrtve vedo, da se najhujši trenutki njihovega življenja nenadzorovano širijo prek spleta, kjer jih lahko vidijo vsi, tako neznanci, kot sorodniki in prijatelji,« še opozarja Tekavec. Spolni prestopniki na otroke prežijo v spletnih klepetalnicah, na družbenih omrežjih, forumih, v igrah, pravzaprav povsod, kjer so mladoletniki prisotni. Zato jih morajo starši in učitelji poučiti o pasteh in varnostih internet, zlasti pomembna je tema o (ne)primernosti objavljanja in pošiljanja intimnih, golih fotografij, saj se otroci nikakor ne zavedajo s tem povezanih tveganj. »Mladi so na spletu mnogokrat brez nadzora staršev, za zaprtimi vrati so lahko žrtve spletnih pedofilov, ki izkoriščajo njihovo radovednost, nepoučenost, naivnost,« še izpostavlja Tekavec in dodaja, da jih je ravno zato treba opremiti z znanjem in orodji, da do takih zlorab ne pride, če pa že, da so otroci o njih sposobni spregovoriti.