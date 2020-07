V Franciji so pred kratkim aretirali 40-letnika, ki je prek spleta več tisoč pedofilov z vsega sveta oskrboval s fotografijami in videi spolne zlorabe otrok, sodeloval pa tudi pri njihovi produkciji. Moški, ki je bil eden od deseterice najbolj iskanih oseb s področja tovrstne zlorabe, je po navedbah tožilke Frederique Porterie krivdo priznal. V obširni preiskavi v Nemčiji so odkrili kakšnih 30.000 potencialnih uporabnikov spletnih klepetalnic, prek katerih so si delili material spolne zlorabe otrok, se spodbujali k ustvarjanju novega in si izmenjevali nasvete, kako najlaže in najhitreje »zlomiti« žrtve ter od njih dobiti gole ali razgaljene fotografije. Doslej so identificirali manj kot sto napadalcev in 44 žrtev. Po dolgotrajni preiskavi, v kateri je sodelovalo več kot 200 kriminalistov, so v Italiji prijeli tri moške ter zasegli na tisoče spornih posnetkov in fotografij večinoma zlorabe dojenčkov. Tovrstna kazniva dejanja pa se ne dogajajo samo v tujini – pred dnevi so celjski policisti zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva zlorabe dveh mladoletnikov ovadili 24-letnika, na telefonih katerega so našli več kot 1200 videotek in več kot 900 slikovnih datotek.

Vsak peti otrok v Evropi je žrtev določene vrste spolnega nasilja, opozarjajo v evropski komisiji, prve ocene pa nadalje kažejo, da je koronakriza še okrepila težave za številne otroke, ki živijo s tistimi, ki jih zlorabljajo. Po podatkih evropskega policijskega urada Europol se je v času pandemije okrepilo deljenje fotografij s tako vsebino kakor tudi število spolnih zlorab prek spleta, posebno prek družbenih omrežij. Sicer se je število teh v EU v zadnjem desetletju dramatično povišalo: s 23.000 na več kot 725.000 (z zaseženimi tremi milijoni fotografij in posnetkov). Podoben porast so zaznali tudi na globalni ravni – od milijona prijav leta 2010 do 17 milijonov leta 2019.

Nova evropska strategija V luči te grozljive statistike je evropska komisija v četrtek predstavila strategijo za učinkovitejši boj proti spolnim zlorabam otrok, s katero želi izboljšati usklajevanje na tem področju, preprečiti zlorabe, vzpostaviti močan pravni okvir in okrepiti delovanje organov pregona. »Zloraba otrok in spolna zloraba na spletu sta odvratni kaznivi dejanji. Koronavirusna pandemija je težave še poglobila. Predlagana zakonodaja bo od spletnih platform zahtevala odkrivanje in prijavljanje deljenja teh nezakonitih vsebin. Proučili bomo tudi možnost ustanovitve novega evropskega središča za preprečevanje spolne zlorabe otrok in boj proti njej. Tako bo imela Evropa še naprej glavno vlogo v boju proti zlorabam,« je napovedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Veliko za preprečitev zlorab lahko storijo že starši in otroci sami, zato je ključno njihovo izobraževanje. Otrokom je treba dopovedati, da so neznanci nevarni tudi na spletu, ne le v belih kombijih na ulici, ter jih naučiti – na tej točki vstopijo starši in strokovnjaki –, kakšne nevarnosti prežijo nanje v digitalnem svetu. V prvi vrsti je pomembno varovanje zasebnosti in temu primerne nastavitve na družbenih omrežjih, najvarnejše pa je, če otroci in najstniki potencialno spornih fotografij sploh ne objavljajo.