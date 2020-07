Po nekaterih ocenah je vsak peti otrok v Evropi žrtev določene vrste spolnega nasilja, so navedli na komisiji. Poleg tega obstajajo znaki, da je koronakriza še okrepila težave za številne otroke, ki živijo s tistimi, ki jih zlorabljajo. V tem času pa se je po navedbah Europola okrepilo tudi deljenje fotografij s tovrstno vsebino. Število spolnih zlorab otrok na spletu se je sicer v EU povečalo s 23.000 leta 2010 na več kot 725.000 leta 2019.

Da bi dopolnila in izboljšala obstoječe aktivnosti unije za zaščito otrok pred spolnimi zlorabami ter naslovila nove izzive, je komisija danes predlagala novo strategijo za boj proti spolnim zlorabam otrok.

Strategija vključuje več pobud za obdobje med letoma 2020 in 2025. Ena od teh je namenjena boljšemu usklajevanju. V ta namen se bo takoj začela študija za ustanovitev novega evropskega središča za boj proti spolnim zlorabam otrok. Središče bi se opiralo na dobre prakse podobnih središč po svetu. Lahko bi zbiralo prijave podjetij o zlorabi otrok, podpiralo preprečevanje in pomagalo pri podpori žrtvam.

Druga je namenjena preprečevanju zlorab. Komisija napoveduje vzpostavitev mreže za preprečevanje, s katero želijo podpreti tesnejše sodelovanje med raziskovalci in strokovnimi delavci na tem področju. Strategija predvideva še vzpostavitev močnega pravnega okvirja na tem področju in okrepitev delovanja organov pregona, so sporočili v Bruslju.

»Zloraba otrok in spolna zloraba na spletu sta odvratni kaznivi dejanji. Koronavirusna pandemija je težave še poglobila. Danes lahko napovem, da bomo predlagali zakonodajo, ki bo od spletnih platform zahtevala odkrivanje in prijavljanje deljenja teh nezakonitih vsebin. Proučili bomo tudi možnost ustanovitve novega evropskega središča za preprečevanje spolne zlorabe otrok in boj proti njej. Tako bo imela Evropa še naprej glavno vlogo v boju proti zlorabam,« je ob tem povedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.

Strategija za učinkovitejši boj proti spolnim zlorabam otrok je sicer del evropske strategije za varnostno unijo. V okviru slednje so pripravili še novo agendo in akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2021-2025 ter nov akcijski načrt o trgovini s strelnim orožjem.