»Drhal so pitali z lažmi. Sprovociral jo je predsednik skupaj z drugimi mogočnimi ljudmi,« je dejal McConnell, ki ni izrazil nasprotovanja postopku ustavne obtožbe Trumpa, ki jo je pretekli teden sprožila demokratska večina v predstavniškem domu s podporo desetih republikancev.

Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo postopek ustavne obtožbe začel v ameriškem senatu, vendar se v nobenem primeru ne bo končal, preden Trump 20. januarja zapusti položaj zaradi izteka mandata. Demokrati bodo morali v senatu za obsodbo Trumpa pridobiti na svojo stran kar 17 republikancev, kar ne bo enostavno.

McConnell ne skriva več jeze

McConnell ni ponavljal laži o volilnih prevarah, ki jih širi Trump s svojimi najbolj gorečimi privrženci. Vendar predsednika prav tako ni pozval, da prizna izid oziroma poraz proti demokratu Jospehu Bidnu vse do decembra. McConnell in drugi republikanci v senatu so zavzeli stališče, da ne bo nič narobe, če Trumpu dajo nekaj časa, da se sprijazni s porazom. Napad na kongres je to spremenil in McConnell več ne skriva jeze na Trumpa, ki ga med drugim dolži tudi izgube republikanske večine v senatu. Trumpovo zavajanje glede volilnih prevar naj bi zmanjšalo republikansko navdušenje za drugi krog senatnih volitev v Georgii, kjer sta potem zmagala oba demokratska kandidata.

Zaradi tega bo novo razmerje v senatu 50 proti 50, odločilni glas večine za demokrate pa bo prispevala podpredsednica ZDA Kamala Harris. Nova demokratska senatorja Raphael Warnock in Jon Ossoff bosta prisegla na položaj na dan Bidnove inaguracije. Prisegel bo tudi Alex Padilla iz Kalifornije, ki bo dokončal senatni mandata Harrisove.