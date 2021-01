Mlakarjeva se je po odhodu Sama Fakina leta 2016 potegovala za mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice, a je takrat na čelo zdravstvene blagajne stopil Marjan Sušelj. Tokrat sta bila njena protikandidata ravno Fakin in Sušelj, slednjega pa je v drugem krogu glasovanja premagala za las. Za Mlakarjevo je glasovalo šest, za Sušlja pa pet članov upravnega odbora. O imenovanju Mlakarjeve bo odločala še skupščina ZZZS, zadnjo besedo pri izbiranju vodstva pa ima državni zbor.

Mlakarjeva je v svojem programu nakazala, da bo skušala pred propadom obvarovati osnovno zdravstvo, obračunske modele pa je treba po njeni oceni preusmeriti od »kupovanja storitev« k »kupovanju zdravja«. Priložnost za racionalizacijo vidi v povezovanju izvajalcev v javnem zdravstvu. Zavzela se je tudi za spodbujanje tistih, ki delajo bolje in več, po drugi strani pa se ji zdi potrebno tudi vzpostavljanje odgovornosti ob neuspešnosti. V prihodnje bi lahko na ZZZS po njenem bi plačevali le tisto, kar je za zdravje »koristno in potrebno«. Med pojavi, ki jih bo treba preprečevati, pa izpostavlja nepotrebne napotitve, podvajanje preiskav in neutemeljeno predpisovanje zdravil.

Po oceni Mlakarjeve bi bilo treba določiti nove vire denarja, ki se steka v zdravstveno blagajno, oziroma vanjo usmeriti del obstoječih virov. Po drugi strani pa ni naklonjena »avtomatizmu« pri zahtevah po dvigu prispevnih stopenj, saj je treba po njenem najprej v celoti izkoristiti notranje organizacijske rezerve v zdravstvu.