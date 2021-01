Zaradi nadgradnje aplikacije #OstaniZdrav za nekaj ur ustavljeno dodeljevanje TAN kod

Zvečer bo med 20. in 21. uro potekala nadgradnja zalednega sistema aplikacije #OstaniZdrav. Aplikacija v tem času zaradi tega ne bo posodabljala stanja tveganja za okužbo. V izogib težav pri vnosu TAN kode bo od 17. do 21.30 tudi ustavljeno dodeljevanje TAN kod, so sporočili iz ministrstva za javno upravo.