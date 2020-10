Vlada Janeza Janše in tudi premier sam sta v izdihljajih prvega, spomladanskega vala okužb z novim koronavirusom izpostavljala, da bo aplikacija za sledenje stikov z okuženimi osebami ključnega pomena, da bomo jeseni oziroma v drugem valu lahko živeli z manj restriktivnimi ukrepi. Glavni epidemiolog Mario Fafangel je bil glede aplikacije ob njeni predstavitvi bolj realističen. Opozoril je, da ta ne bo odrešiteljica, temveč bolj orodje, ki bo uporabnike spodbudilo k večji pozornosti na pojav morebitnih simptomov okužbe z novim koronavirusom.

Od 17. avgusta (odkar je na voljo aplikacija #OstaniZdrav) je zdravstveno osebje v Sloveniji potrdilo 5051 okužb (od začetka testiranja 7507 okužb), 358 oseb je moralo v bolnišnico, 31 ljudi pa je umrlo. V tem času pa si je aplikacijo naložilo nekaj več kot 117 tisoč uporabnikov oziroma slabih 5,6 odstotka prebivalcev Slovenije. Največ prenosov aplikacije je bilo takoj ob njenem prihodu in drugem tednu septembra. Za primerjavo dodajmo, da je na Irskem samo v prvem tednu od prihoda aplikacije to preneslo 37 odstotkov prebivalstva. V Nemčiji so po 100 dneh imeli 18,4 milijona prenosov, aktivno pa aplikacijo danes uporablja okoli 15 do 16 milijonov uporabnikov oziroma do 19 odstotkov nemškega prebivalstva.

Neposrečeno povezovanje aplikacije s karanteno Del krivde za slab slovenski odstotek gre nedvomno pripisati temu, da aplikacija ne deluje na starejših napravah. Razumljivo je, da nima celotno prebivalstvo najnovejših mobilnikov. Zagotovo pa se glavna krivda ne skriva v tehničnih omejitvah. Ni namreč mogoče spregledati, da je bil aplikaciji strup položen že v zibko. Prevladujoči razlog, da si ljudje ne prenesejo aplikacije, je še naprej nezaupanje. Del odgovornosti za to gre pripisati tudi izhodiščnim željam ali vsaj napovedim vlade, da bo aplikacija obvezna za osebe, ki jim je bila dodeljena karantena. S tem so v prebivalstvu sprožili strah, da namerava vlada z njo nadzirati, kje se uporabniki gibljejo in s kom konkretno se srečujejo. Aplikacija, ki jo imamo danes in temelji na aplikaciji corona-warn-app nemškega Robert Koch instituta, tega ne počne in je kljub nekaterim hroščem po doslej znanih podatkih z vidika varovanja podatkov neoporečna. Seveda pa obstaja tudi skupina ljudi, ki aplikacije pod nobenim pogojem ne bi prenesli, saj vztrajajo, da gre le za nov korak v smeri navajanja prebivalstva na družbo popolnega nadzora, brez večje koristi za vzdrževanje javnega zdravja. O koristi aplikacije za javno zdravje pa je v slovenskem primeru težko razpravljati. Pri ministrstvu za javno upravo, ki skupaj z NIJZ vodi projekt aplikacije, so nam sporočili, da »že en sama aktivna uporaba aplikacije #OstaniZdrav, ki pomeni prekinitev verige morebitnih okužb z virusom covid-19 pomeni, da je aplikacija, ki deluje na povsem prostovoljni osnovi, pri čemer apelira na odgovornost vsakogar od nas in je le en del v okviru vseh ukrepov, dosegla svoj namen«. To je seveda res, kot šteje tudi vsako rešeno življenje. Je pa k opisanemu scenariju treba dodati, da je mogoč z najmanj dvema aktivnima uporabnikoma, ne enim, od teh pa mora eden biti pozitiven na testu, ta podatek mora pravilno in pravočasno vnesti v aplikacijo in se v obdobju 14 dni pred svojim pozitivnim testom bližnje srečati z drugim aktivnim uporabnikom aplikacije. Če se to ne zgodi, aplikacija k prekinjanju verig okužb ni prispevala ničesar.