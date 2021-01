Aplikacija za obveščanje stikov o izpostavljenosti novemu koronavirusu #OstaniZdrav je doživela prvo večjo posodobitev. Med najpomembnejšimi novostmi je združljivost slovenske aplikacije z aplikacijami, ki jih uporabljajo v drugih državah EU. Ko bo novost povsem zaživela, slovenskemu uporabniku ne bo več treba ob odhod v tujino naložiti tamkajšnje aplikacije, temveč bo lahko še naprej uporabljal slovensko in bil prek nje obveščen tudi o nevarnih stikih z uporabniki ostalih aplikacij iz držav EU. Seveda bo uporabnik slovenske aplikacije po novem deležen opozorila, tudi če bo v Sloveniji v stiku z uporabnikom ene od aplikacij držav EU. Medsebojno informiranje uporabnikov o nevarnih stikih se je torej razširilo na celotno območje EU.

Da bi to dosegli, so na ministrstvu za javno upravo, ki skupaj z NIJZ skrbi za delovanje aplikacije, nadgradili zaledni sistem. Ta sedaj šifrirne ključe, ki psevdonimizirano predstavljajo posamezne mobilnike z aplikacijo #OstaniZdrav, ne posreduje zgolj vsem uporabnikom slovenske aplikacije, temveč tudi na centralni strežnik EU, kjer se zbirajo šifrirni ključi vseh aplikacij iz EU. Od tam vsi evropski ključi potujejo nazaj na nacionalne zaledne sisteme in naposled do uporabnikov aplikacij. Storitev naj bi v Sloveniji zaživela najkasneje v desetih dneh, mora pa uporabnik pred tem posodobiti slovensko aplikacijo na različico 1.10.1. Posodobitev je sicer že na voljo v Googlovi spletni trgovini play, Applovi uporabniki pa bodo morali zaradi daljšega postopka še nekoliko počakati.

Koristne novosti slovenske aplikacije so tudi posodabljanje ključev na aplikaciji šestkrat na dan. To pomeni, da bomo o morebitnem nevarnem stiku obveščeni bistveno hitreje kot doslej, ko smo opozorila prejemali enkrat dnevno. S tem se bo zmanjšalo okno, ko ob morebitni okužbi od drugega uporabnika aplikacije tudi sami nevede širimo virus. V aplikacijo je bila dodana tudi povezava do obrazca za izdajo TAN kode, za vse tiste, ki je morda niso dobili ali pa so zamudili rok za vnos že izdane TAN kode. Dodali so tudi povezavo na eUpravo za pridobitev potrdila o karanteni, povezavo na telefon za psihološko podporo in predstavitev aplikacije v znakovnem jeziku. Spremenili so še barvno shemo aplikacije. Po novem bodo njeni meniji obarvani zeleno zgolj, ko nevarni stik ni bil zaznan. Ko bo tveganost stika majhna, bo barva po novem oranžna. Velika tveganost pa ostaja rdeča.