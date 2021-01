Hitre teste bi morali opravljati dvakrat na teden vsi v šolah, ne samo učitelji na začetku. Brez ponavljanja testiranj ne bo mogoče izvesti varnega odpiranja šol. Na prednostni listi za cepljenje bi morali biti vsi učitelji, vsaj tisti, starejši od 40 let. Nujno je tudi, da vsak otrok z znaki okužbe ostane doma, starš pa takoj dobi bolniško, brez zamudne birokracije.

Policijska ura in prepoved prehajanja občinskih mejah nista ukrepa iz epidemiološkega učbenika. Najpomembnejše je močno javno zdravje; obsežno in ciljno testiranje, sledenje stikom, ustrezno izdajanje karantenskih odločb in skrb ter socialno-ekonomska podpora za vse, ki izostanejo iz delovnega procesa.

Enako pomembna je komunikacija, da je ljudem jasno, kako poteka testiranje, kaj je test PCR, zakaj je pomembno testiranje ob vsakem najmanjšem simptomu okužbe, zakaj je pomembna karantena in zakaj moramo omejevati stike. Ko je stanje resno in okužb preveč, da bi lahko izvajali ukrepe javnega zdravja, je nujno zaprtje družbe, toda zaprtje mora biti hitro, močno in vključevati mora tudi zaprtje gospodarstva. Namesto tega izvajamo pandemski teater. Ukrepi so ostri, a se tako spreminjajo, da se nikamor ne premaknemo. Sobotna priloga Dela