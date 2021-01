Delež pozitivnih PCR testov je bil 20,7-odstoten, hitrih testov pa 9,3 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1220 bolnikov, 188 jih je potrebovalo intenzivno nego, 38 bolnikov so odpustili.

Po podatkih, ki jih je prek twitterja objavila vlada, so v soboto opravili 2497 PCR testov in z njimi potrdili 516 okužb. Dan prej so opravili 4763 PCR testov in z njimi potrdili 1152 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je v soboto znašal 20,7 odstotka, dan prej pa 24,2 odstotka.

V soboto so bili hospitalizirani štirje bolniki manj kot dan prej, pet manj jih je potrebovalo intezivno zdravljenje. Umrlo je 21 bolnikov več kot dan prej.