Kje v Sloveniji so žarišča novega koronavirusa?

V zadnjih dveh tednih po največjem deležu potrjenih okužb na število prebivalcev izstopajo občine Črna na Koroškem, Log - Dragomer in Pivka. Ti primeri kažejo, da so trenutno glavni vir širjenja okužb zaprte skupine, kot so delovne organizacije. “Problematične so okoliščine, ne posamezna občina,” ob tem poudarja direktor NIJZ Milan Krek.