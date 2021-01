Francoski pesnik in pisatelj Guillaume Apollinaire (1880–1918) je močno vplival na mlade literate, ki so pozneje postali voditelji dadaističnega in nadrealističnega gibanja. V svoji kratki življenjski poti je objavil zgolj dve pesniški zbirki, ob Kaligramih še prelomne Alkohole (1913). Ti veljajo za eno ključnih zbirk zgodnjega 20. stoletja, Apollinaire pa je v njih kot eden prvih spregovoril o tematiki modernega sveta, a je to počel z razdiranjem tradicionalne estetike. Prevod Aleša Bergerja .

Lovim pomladni veter (Ciril Kosmač; Beletrina, 2020)

Knjiga Lovim pomladni veter je objavljena ob dvojnem jubileju pisatelja Cirila Kosmača (1910–1980), saj mineva 110 let od njegovega rojstva in 40 let od njegove smrti. Gre za 33 novel, ki jih je avtor od zgodnjih tridesetih do konca petdesetih let 20. stoletja objavil le v časopisih in revijah, pričajo pa med drugim o tigrovskem uporu, fašističnih ječah, begunskih letih po Sloveniji in Evropi, partizanskem boju… Delo sta uredila Andraž Gombač in pisateljeva hči Nanča Kosmač Kogej.