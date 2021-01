Sporočili so, da ustavljajo objavo vseh političnih oglasov in tudi oglasov, ki se nanašajo na ustavno obtožbo, inavguracijo novoizvoljenega predsednika Bidna ali proteste v Washingtonu, ker bi lahko »prišlo do izkoriščanja dogodkov ali širjenja zavajajočih informacij« Spletna platforma Youtube, ki je v lasti Googla, je sicer v torek začasno zaprla kanal ameriškega predsednika Donalda Trumpa in odstranila video, ki spodbuja nasilje. Youtube se je tako pridružil drugim družbenim medijem, ki so po napadu na ameriški kongres minuli teden zaprli Trumpove račune.

Trump je tako po napadu množice njegovih privržencev na Kapitol ostal brez dostopa do večine družbenih medijev, ki jih je cel mandat izkoriščal za nagovarjanje svojih podpornikov. Spletne platforme so opozorile, da bi lahko Trump svoje račune izkoristil za podpihovanje nemirov pred in med Bidnovo inavguracijo 20. januarja.