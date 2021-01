Vas Daletti leži na območju Metekela, kjer so napadalci s pištolami, noži in drugim orožjem od lanskega septembra ubili več sto civilistov. Etiopski premier Abiy Ahmed si prizadeva, da bi znova vzpostavil red v Metekelu. Decembra lani je obiskal območje in pooblastil tamkajšnje poveljstvo vojske, naj prevzame odgovornost za varnost. Za zdaj ni znano, ali je nasilje v Metekelu povezano z vojaško operacijo v pokrajini Tigray na severu države, kamor je Abiy novembra lani poslal vojsko z nalogo, da razoroži lokalne uporniške voditelje.