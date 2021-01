Politico je na spleti strani v ponedeljek zvečer še poročal, da so preiskovalci Olafa od začetka minulega meseca opravili pogovore s člani Frontexa, ki ima sedež v Varšavi.

Tako Olaf kot Frontex sta potrdila, da poteka preiskava, drugih podrobnosti preiskave pa niso sporočili.

»Olaf lahko potrdi, da je sprožil preiskavo Frontexa« so v elektronski pošti sporočili iz Olafove službe za stike z javnostjo. Ob tem so poudarili, da »dejstvo, da Olaf izvaja preiskavo, še ne pomeni, da so vpletene osebe ali subjekti storili nepravilnosti ali goljufije,« poroča Politico.

Olafovi preiskovalci preučujejo očitke o nadlegovanju in kršitvah Frontexa, zaradi katerih naj bi nekateri uradniki agencije, tudi na zelo visoki ravni, v zadnjih mesecih zapustili agencijo. Preiskava vključuje tudi očitke o nezakonitem nasilnem vračanju migrantov, s katerim naj bi migrantom preprečili vstop v EU.

Frontex je sporočil, da agencija »v celoti sodeluje z Olafom«. Dodali so, da so »Olafovi obiski agencij, ustanov in subjektov EU običajna praksa dobrega upravljanja« ter da je »pomembno opozoriti, da takšni obiski ne pomenijo nujno kakršne koli zlorabe. Lahko jih sproži tudi vodstvo evropskih organov samih.«

Več medijev je oktobra lani poročalo, da naj bi bil Frontex vpleten v nasilno vračanje migrantov na grško-turški meji na morju. Tovrstno ravnanje pomeni kršitev mednarodnega prava in Olaf po navedbah enega od uradnikov EU preiskuje, ali so bili kršeni notranji postopki agencije Frontex.

Izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri je minuli mesec v Evropskem parlamentu zavrnil, da bi bil Frontex vpleten v nasilna vračanja migrantov. Po besedah dveh uradnikov EU so Olafovi preiskovalci že preiskali pisarne Leggerija in njegovega vodje kabineta Thibaulda de La Hayeja Jousselina, je še poročal Politico.