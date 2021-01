V BiH med pretepom umrl migrant

V Zenici v osrednji Bosni in Hercegovini je danes v pretepu dveh moških umrl migrant, poročajo tamkajšnji mediji. Policija je potrdila, da iščejo osumljenca umora. Priče so navedle, da je nekaj pred 10. uro prišlo do pretepa dveh moških, v katerem je bil eden večkrat zaboden, drugi je v kombiju pobegnil s kraja zločina.