Fabrice Leggeri je na dvodnevnem izrednem zasedanju upravnega odbora Frontexa, na katerem so obravnavali poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (Olaf) o ravnanju direktorja in še dveh drugih uslužbencev, podal svoj odstop z vseh funkcij in odpoved delovnega razmerja.

Upravni odbor se je seznanil z njegovo odločitvijo in ugotovil, da je njegovo delovno razmerje s Frontexom končano, so sporočili iz agencije.Odbor je obenem sklenil, da bo vodenje Frontexa prevzela Leggerijeva namestnica Aija Kalnaja. Meni, da mora biti obdobje nadomeščanja čim krajše in da je treba čim prej imenovati začasnega izvršnega direktorja, najkasneje na junijski seji upravnega odbora. Zato so Evropsko komisijo pozvali, naj sproži potrebne pravne postopke, ki so potrebni za imenovanje. Pozvali so jo še, naj objavi tudi razpis za izvršnega direktorja Frontexa in sproži izbirni postopek.

Komisija je v odzivu sporočila, da bo hitro sprožila potrebne postopke za imenovanje novega izvršnega direktorja. »Prednostna naloga komisije je močna, učinkovita in dobro delujoča Evropska mejna in obalna straža,« so zapisali. Poudarili so še, da ima Frontex izjemno pomembno nalogo, da pomaga državam članicam pri varovanju zunanjih meja EU in pri tem spoštuje temeljne pravice. Komisija je v zadnjih letih storila veliko, da bi podprla in svetovala agenciji pri izpolnjevanju njenega mandata, so dodali.

Frontex in Leggeri sta že dlje časa tarča kritik

Frontex je bil že dlje časa tarča kritik zaradi nezakonitega zavračanja migrantov v Sredozemlju. Pri tem naj bi vodilni predstavniki agencije namerno prikrili dejstvo, da so grški mejni policisti begunce vračali na odprto morje. Zavračanje ljudi, ki iščejo zaščito, je sicer po mednarodnem pravu nezakonito.

A ob kritikah zaradi nezakonitega vračanja migrantov so bili za Leggerija, ki je vodil Frontex od leta 2015, osebno bolj zaskrbljujoči očitki o domnevnih nepravilnostih pri porabi denarja ter o slabem ravnanju s podrejenimi, kar je med drugim ugotovilo poročilo Olafa.

Iz agencije so sporočili, da postopka v zvezi s poročilom proti Leggeriju ne bodo nadaljevali. Bodo pa nadalje ukrepali proti drugima dvema uslužbencema Frontexa, ki sta omenjena v Olafovem poročilu.