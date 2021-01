Demokratska večina predstavniškega doma kongresa je najprej hotela po hitrem postopku glasovati o resoluciji, ki bi Pencea in kabinet pozvala k odstavitvi Trumpa po ustavnem amandmaju, ki to omogoča, če predsednika razglasijo za opravilno nesposobnega. Republikanci so to blokirali in demokrati so nemudoma vložili že pripravljeno ustavno obtožbo, ki zajema le eno točko kaznivega dejanja vzpodbujanja k vstaji proti ameriški vladi.

Demokrati bodo dali v torek ponovno na glasovanje resolucijo s pozivom Penceu in kabinetu, naj sprožijo 25. amandma in to po rednem postopku. Republikanska manjšina tega ne bo mogla več blokirati in resolucija bo sprejeta. Pence in ministri Trumpove vlade bodo nato dobili še en dan časa za ukrepanje, za kar ne kažejo nobene volje. Demokrati naj bi potem v sredo dali na glasovanje potrditev ustavne obtožbe.