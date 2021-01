»Vsem, ki sprašujete, sporočam, da me ne bo na inavguracijo 20. januarja,« je bil na twitterju kratek in jedrnat Trump. Odhajajočo ameriško vlado bo na inavguraciji zastopal podpredsednik ZDA Mike Pence.

Ameriški mediji so že v četrtek poročali, da bo Trump najverjetneje 19. januarja, dan pred inavguracijo, skupaj s prvo damo Melanio Trump in sinom Barronom odšel iz Washingtona.

Če bi se udeležil inavguracije, bi moral za uporabo letala Air Force One za pot v Mar a Lago na Floridi, uradno zaprositi predsednika ZDA Bidna, česar pa očitno ne namerava storiti.

Na Bidnovo inavguracijo sicer ne bo niti nekdanjega predsednika ZDA 96-letnega Jimmyja Carterja, ki je to sporočil že pred dnevi. Razlog je starost in šibko zdravje, prišli pa bodo George Bush mlajši, Bill Clinton in Barack Obama s svojimi soprogami.