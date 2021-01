Le tri dni po koncu novoletne turneje je smučarske skakalce čakala že nova tekma za svetovni pokal. Tokrat so se najboljši skakalci zbrali v Titisee-Neustadtu v Nemčiji. Izjemno formo so znova pokazali Poljaki, ki so imeli kar tri svoje tekmovalce med najboljšimi petimi. Popolno slavje jim je preprečil le Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je bil drugi. Tretjo zmago zaporedoma je slavil Kamil Stoch.





Slovenci razočarali





Skakalnica v Neustadtu velja za eno večjih in je v preteklosti že ustrezala slovenskim orlom. Tokrat se v vetrovno zahtevni tekmi niso znašli najbolje, niti niso imeli pretirane sreče z vetrom. V finalno serija sta se uvrstila le Anže Lanišek in Peter Prevc, ki je imel v prvi seriji celo najslabše pogoje med vsemi. Lanišek je po polovici držal 15. mesto, P. Prevc pa je finale ujel na 24. mestu. Preostali naši skakalci Tilen Bartol, Cene Prevc, Domen Prevc in Žiga Jelar so bili za finale prekratki. Izjemno so v prvi seriji nastopili Poljaki, ki so uprozorili pravo malo državno prvenstvo Poljske. Kar pet njihovih tekmovalcev je bilo uvrščenih med najboljših deset, štirje so bili celo med najboljšimi petimi. Le Halvor Egner Granerud se je urinil med njimi, ko je zasedal tretje mesto. Vodil je Dawid Kubacki, ki je imel tri točke in tri desetinke prednosti pred zmagovalcem novoletne turneje Kamilom Stochom.





Prevc in Lanišek malce napredovala





Spremenljive razmere so krojile tudi finalno serijo. Slovenska tekmovalca v finalni seriji sta imela tokrat malce več sreče, kar sta znala izkoristiti in sta malce napredovala po lestvici. Peter Prevc je v drugo skočil 129 metrov in napredoval na 21. mesto. Anže Lanišek je skočil 134,5 metra, kar ga je poneslo povsem na rob najboljše deseterice. Prvo tekmu v Neustadtu je zaključil na 12. mestu. V boju za zmagovalni oder poljski skaklci niso popuščali. Le vodilni Kubacki je naredil napako in padel na sedmo mesto. Zato pa je odlično formo znova potrdil Stoch, ki je brez težav odbil napad Graneruda in slavil tretjo zmago zapred. Tretje mesto je osvojil Piotr Zyla.