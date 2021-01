Poljak Kamil Stoch je unovčil svoje izkušnje in na zadnji postaji novoletne turneje preprečljivo potrdil skupno zmago na novoletni turneji. Tudi v Bischofshofnu je bil najboljši med vsemi in tako zasluženo tretjič v karieri visoko v zrak dvignil zlatega orla. Slovenci po včerajšnji napaki Anžeta Laniška v kvalifikacijah danes v konkurenci niso imeli tekmovalca, ki bi se boril za tista res vrhunska mesta v skupnem seštevku. Najvišje je tako turnejo zaključil najizkušenejši član reprezentance Peter Prevc, ki je turnejo zaključil na 9. mestu v skupnem seštevku. Danes je bil 12.

Taktiziranje Graneruda se ni obrestovalo

Peter Prevc je bil edini slovenski zmagovale svojega para v prvi seriji. S skokom dolgim 132,5 metra je prepričljivo ugnal nekdanjega avstrijskega super šampiona Gregorja Schlierenzauerja. Zbral je 134,9 točke in zasedal 8. mesto. V finale se je uvrstil zgolj še Žiga Jelar, ki je bil v paru sicer poražen, a se je v drugo serijo uvrstil skozi sito srečni poražencev. Bil je na 26. mestu. Vse do zadnjega para prve serije je kazalo, da bo dvakrat nastopil tudi Tilen Bartol, ki je zmogel 122,5 metra in dolgo časa zasedal peto mesto v skupini poražencev. V zadnjem paru ga je premagal Japonec Junširo Kobajaši in Bartol je zaključil na nehvaležnem 31. mestu. Še slabše je skočil Domen Prevc, ki je bil danes na koncu 38. Zelo zanimivo je bilo že v prvi seriji v boju za skupno zmago novoletne turneje. Norvežan Halvor Egner Granerud je že pred prihodom na zadnjo postajo turneje napovedal, da se še ni predal v boju za skupno zmago. V želji, da bi pridobil čim večje število točk, je trener zahteval nižje zaletno mesto za najboljšega skakalca zime do sedaj. Želja Graneruda je bila prevelika in pri skoku je naredil manjšo napako. Pristal je 133 metrih, kar je bilo meter in pol premalo, da bi prejel dodatne točke. Stoch, ki je bil še na vrhu naleta, se je odzval v kot izjemen šampion. Skočil je 139 metrov, kar je bila najdaljša daljava prve serije in skok pred koncem turneje še povečal prednost pred vsemi konkurenti.