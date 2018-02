Ko se je pred poljskim skakalnim asom Kamilom Stochom zasvetila številka ena, so se sredi mešane cone, kjer se športniki srečujejo z novinarji, zaslišali kriki radosti in vreščanje. Prepričani smo bili, da skače, zmagoslavno dviguje roke in se veseli vzhičena poljska novinarka. Ko smo bolje pogledali, smo pod kapo prepoznali Ewo Bilan, ženo junaka Stocha, ki jo je spoznal med tekmami v Planici in ima velik pozitiven vpliv na njegovo kariero od poroke leta 2010.

Podprvak Wellinger za sedem metrov preskočil prvaka Stocha

»Nimam dovolj časa, da bi opisal svoje občutke in bi se zahvalil ženi. Neverjetno je, da je lahko tukaj z menoj in me podpira. Je najboljše darilo, ki sem ga dobil v življenju. To je tudi njen uspeh. Vedno je lepo, ko čutim in vem, da ni daleč od mene. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bo vedno z menoj,« se je svoji ženi poklonil Kamil Stoch, potem ko je ubranil naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici in preprečil, da bi Nemec Andreas Wellinger osvojil še drugo zlato kolajno. Ko je Wellinger doskočil pri največji daljavi dneva 142 metrov, je bila večina prepričana, da Stoch ne bo kos izzivu, a je znova potrdil, zakaj je v letošnji sezoni številka ena.

Če se je športni direktor poljske reprezentance Adam Malysz po srednji skakalnici pritoževal na račun vetrne izravnave v škodo Stocha, se je tokrat izšlo njemu v prid, saj je Wellinger skočil sedem metrov dlje. S tem je bilo zadoščeno športni pravici, potem ko je Stoch na srednji napravi v igri desetink končal tik pod zmagovalnim odrom. »Na srednji skakalnici po dobrem treningu na tekmi nisem našel pravih občutkov, da bi naredil popoln skok. Po tekmi nisem bil razočaran nad uvrstitvijo, ampak nad tem, da nisem pokazal vsega, kar sem sposoben,« je povedal 30-letni Stoch, trikratni olimpijski prvak.

Tudi najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je imel v izteku podporo svoje srčne izvoljenke, dekleta Mine Lavtižar, a njegova forma je preslaba, da bi lahko skočil na oder za zmagovalce. Z desetim mestom je bil tam, kjer je že večino sezone. »Zadovoljen sem, ker sem pokazal boljše skoke kot minule dni na tej napravi. Če bi bil na tekmi svetovnega pokala deseti, bi si rekel super, gremo naprej. Ker bo naslednja olimpijska tekma čez štiri leta, je okus bolj čuden,« je bil odkrit Peter Prevc, ki je v finalu napadel na vso moč. S super skokom je bilo še mogoče poleteti na zmagovalni oder, za katerim je zaostajal 6,4 točke. »Rekel sem si: zdaj ali nikoli. Veliko priložnosti ne bo več. Pravzaprav ni velike razlike med desetim in osemnajstim mestom. Škoda, da nisem tamle v izteku, kjer se vselijo trije, a obenem ne smem biti preveč razočaran. V vsej sezoni sem bil le enkrat na stopničkah, in še to na vetrovni tekmi. Kot športnik sem upal na boljši razplet, čeprav sem na teh igrah zgolj z enim skokom (finalni na srednji skakalnici, op. p.) dokazal, da lahko pridem na oder za zmagovalce,« je izpostavil 25-letni Prevc, ki se je zelo razveselil zlate kolajne Stocha.