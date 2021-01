Uspeh skladbe gre pripisati tako Dinu kot Senidah. Prvi je s svojim prejšnjih hitom Mi na primer samo v 60 dneh prišel do 14 milijonov ogledov na youtubu, veliko bazo oboževalcev pa ima tudi nekdanja članica skupine Muff, takrat znana še kot Senida Hajdarpašić. Senidah je za medije povedala, da je sodelovanje z Dinom uresničitev njenih sanj, da so se ji izpolnile, pa ji dokazuje, da ni nič nemogoče in da lahko sanja naprej. Na snemanju videospota je, kot je še dodala, odkrila prečudovite predele Bosne, Dino pa jo je po njenih besedah lepo čuval in skrbel, da ji ni nič manjkalo. Videospot, ki so ga za Dođi snemali v Sarajevu in Lukomirju, je sicer posnela slovenska režiserka Katarina Rešek, znana pod umetniškim imenom Kukla, ki je z Merlinom sodelovala že pri snemanju spota za skladbo Mi.

Pripravila Tina Bernik