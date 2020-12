Pomilostitve so izjemno razburile Trumpove kritike, ki opozarjajo, da gre za najhujšo zlorabo predsedniških pooblastil od pomilostitve Richarda Nixona. Republikanci, ki so zahtevali zapor za predsednika Billa Clintona, ki je pomilostil enega od svojih donatorjev, so kot ponavadi glede Trumpovih dejanj tiho.

S pomilostitvijo Manaforta in Stona je Trump praktično opravil s celotno preiskavo ruskega vpletanja v volitve leta 2016 posebnega tožilca Roberta Muellerja. Manafortu so dokazali bogatenje v Ukrajini in skrivanje denarja pred davkarijo, Stonu pa laganje pod prisego in ogrožanje priče. Oba sta imela v preiskavi ruske afere eno glavnih vlog. Trump je Stonu, ki je bil pred volitvami leta 2016 zveza med WikiLeaksom in Trumpovo kampanjo, že prej odpravil zaporno kazen, v povezavi z rusko afero pa je že pomilostil tudi nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost upokojenega generala Michaela Flynna.

Manafort je bil obsojen na sedem let in pol zapora, prestal pa je dve leti, preden so ga maja zaradi pandemije koronavirusa preselili v hišni pripor. Manaforta želi preganjati tožilec z Manhattna Cyrus Vance mlajši.

Manafort se je Trumpu nemudoma zahvalil za pomilostitev, prav tako Stone, ki se je še pritožil, da je bil deležen pregona v slogu Sovjetske zveze. Stone je ob tem Trumpa pozval, naj pomilosti še ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea in nekdanjega sodelavca Agencije za nacionalno varnost Edwarda Snowdena. Na pomilostitev še upajo nekdanji Manafortov namestnik Rick Gates, nekdanji politični strateg Bele hiše Steve Bannon, Trupov odvetnik Rudy Giuliani, ki je pod zvezno preiskavo zaradi poslov v Ukrajini in še ni bil obtožen, ter številni drugi.

Na zadnji val Trumpovih pomilostitev se je javno pritožil njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, ki je bil v zaporu med drugim zato, ker je kršil volilno zakonodajo s tem, da je pornografski zvezdi v Trumpovem imenu plačal za molk o spolnih odnosih z njim. "Kljub temu da mi je predsednik grozil, sem sodeloval s preiskavami in sedaj vsi ti kriminalci dobivajo pomilostitve," je sporočil Cohen. Trump je v sredo pomilostil med drugim še nekdanjega republikanskega kongresnika Marka Siljanderja, ki je bil obsojen zaradi oviranja preiskave, pa tudi očeta svojega zeta Jareda Kushnerja, Charlesa Kushnerja, ki ga je na položaju zveznega tožilca v zapor zaradi finančnega kriminala spravil kasnejši Trumpov zaveznik in nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie.

Ogorčenje povzroča tudi pomilostitev štirih nekdanjih plačancev podjetja Blackwater, ki so bili obsojeni na zaporne kazni zaradi pokola civilistov v Bagdadu leta 2007, ter dveh mejnih policistov, ki sta ubila neoboroženega nezakonitega priseljenca in umor prikrila.