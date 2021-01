Tretjo so poimenovali prolog, saj so ase v njej borili za nagrado 3000 evrov, ki jo je skokom dolgim 140 metrov osvojil Norvežan Halvor Egnar Granerud, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Slovenci so bili zelo zadržani in v ozadju, saj se v treh serijah nihče ni uvrstil med prvo deseterico. Še najboljši je bil Anže Lanišek, ki je imel v obeh serijah za trening 14. izid s skokoma 124 in 134 metrov, v prologu pa je bil 17. z dosežkom 130 metrov. Ostali Slovenci so se razvrstili takole: 20. Peter Prevc – 130 m, 35. Žiga Jelar – 122 m, 36. Cene Prevc – 121, 39. Domen Prevc – 121 m, 46. Tilen Bartol – 116,5 m. Današnja tekma se bo začela ob 16. uri in jutri ob 16.30.