Danes dopoldan se je sestala disciplinska komisija, ki so jo sestavljali predsednik SZS Enzo Smrekar, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič in direktor SZS Uroš Zupan.

»Člani komisije so skrbno pretehtali vsa poročila in zapise o dogodku, ki se je zgodil v petek, 11.12.2020, po končanem prvem dnevu Svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Sprejeli so opravičilo, ki ga je Timi Zajc v pisni obliki posredoval na Smučarsko zvezo Slovenije in javnosti. S športnikom je bil opravljen tudi pogovor, kjer je predstavil svoja dejstva in se tudi pred komisijo opravičil,« so zapisali.

Po tehtnem premisleku in obravnavi vseh dejstev, je komisija tekmovalcu izdala opomin pred izključitvijo iz reprezentance.

»Zaupanje v delo se lahko izgubi, spoštovanja pa ne smemo izgubiti nikoli. Kot pozitivno smo ocenili opravičilo Timija Zajca, ki je po premisleku uvidel, da je storil napako. Kljub kazni, ki smo jo izrekli, pa bistvo delovanja Smučarske zveze Slovenije ni kaznovanje, temveč ostaja delovanje v smeri športnikovega razvoja in rasti. Pričakujemo, da bo Timi Zajc k delu in odnosom v reprezentanci pristopil tako, kot se za vrhunskega športnika spodobi, v skladu z etičnimi normami, ki veljajo v svetu športa. Vsi vanj verjamemo in mu v znak spoštovanja dajemo priložnost, da to tudi dokaže,« je po seji komisije dejal predsednik SZS Enzo Smrekar.

Odločba je bila športniku vročena danes, Zajca pa, kot je bilo znano že po koncu svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ne bo na naslednjih tekmah v Engelbergu v Švici.

Kako bo z nadaljevanjem sezone za Timija Zajca bo SZS sporočila naslednji teden, saj se mora skakalec prej sestati s trenerjem A reprezentance Robertom Hrgoto, ki pa je v Švici, kamor se je reprezentanca odpravila danes, popolnoma osredotočen na nastop svojih varovancev, so še dodali.